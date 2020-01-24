БизнесЦензор

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24.01.20 08:34

Конгресс расследует отмену санкций против угольной шахты Ахметова в США. ВИДЕО

Американская угольная шахта Affinity Mine в Западной Вирджинии, которая принадлежит холдингу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, оказалась под наблюдением Конгресса США.

Конгресс расследует отмену санкций против угольной шахты Ахметова в США. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Уже более года шахта Affinity Mine находится под пристальным наблюдением Комитета по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США. Комитет подозревает, что шахту незаконно вывели из-под санкций, которые ввели после аварии на производстве.

Уголь на шахте Аffinity Mine добывает компания Pocahontas Coal Company LLC - это одна из 5 дочерних компаний United Coal Company, которая с 2009 года является частью металлургического холдинга Метинвест Ахметова и Новинского.

В 2018 году на Аffinity Mine работало 265 шахтеров, которые добыли немного меньше 1 миллиона тонн коксующегося угля. Это треть от всего объема, который Метинвест добыл в США в 2018 году.

В 2013 году на шахте Аffinity Mine в течение месяца случилось две аварии, в результате которых погибли двое шахтеров. После этих трагедий Управления по охране труда в горнодобывающей промышленности Министерства труда США ввело санкции и присвоило шахте статус "нарушителя" - рattern of violations.

Фил Смит, директор по правительственным связям Объединение работников шахт Америки, отмечает, что случай с этой шахтой - первый, когда с компании сняли статус нарушителя pattern of violations, не выполняя требования закона.

Смит объясняет: этот статус означает, что угольная шахта в течение длительного времени демонстрировала, что они "не могут ее безопасно эксплуатировать, что грубые нарушения продолжаются".

Фирма, которой присвоено такой статус, попадает под усиленный контроль управления охраны труда, а это значит частые проверки. И если в течение трех месяцев после присвоения статуса управление фиксирует на этой шахте новые нарушения, то вправе издать приказ о выводе шахтеров и, соответственно, остановке работы шахты.

С момента гибели двух шахтеров на Affinity Mine в 2013 году Управление по охране труда чуть ли не ежемесячно фиксирует на этой шахте новые и новые нарушения, за которые Pocahontas Coal Company LLC платит штрафы.

Но, несмотря на системные санкции, в июне 2018 года управления по охране труда пошло на уступки компании Ахметова и заключило мировое соглашение, отменив статус "нарушителя".

И теперь сам Конгресс в Вашингтоне уже почти год изучает это соглашение.

В сентябре 2018 он обратился с просьбой предоставить подробную информацию о встрече и переписке представителей управления охраны труда с представителями угольной компании Рината Ахметова.

В письме Конгресс выразил сомнения в законности сделки и попросил указать точную дату полной проверки шахты, при которой управление по охране труда не выявило ни одного нарушения. Ведь только в таком случае управление имело право отменить статус "нарушителя".

За полтора месяца после подписания мирового соглашения, в августе 2018 года, на этой же шахте управление зафиксировало новые нарушения, за которые были начислены штраф - 140 тысяч долларов, в 2019 году - более 7 тысяч долларов.

Вскоре Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Западной Вирджинии рассмотрит дело по шахте украинского олигарха. Объединение работников шахт Америки требует восстановить для нее статус "нарушителя". Продолжается проверка Конгресса.

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