Полиция расследует кражу газа управителем ТЭЦ Дубневичей на 370 миллионов

Об этом стало известно из ряда ходатайств о доступе к документам ООО "Гарант Энерго М" в рамках уголовного производства от 19 ноября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Производство по делу было открыто по ч. 3 ст.191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". По данным следствия, речь идет об убытках госпредприятию на сумму около 370 млн грн.

Как свидетельствует постановление Галицкого райсуда Львова от 3 декабря 2019 года, 19 ноября в следственное управление ГУ Нацполиции во Львовской области поступило заявление "Укртрансгаза" о том, что с января по апрель 2019 года должностные лица ООО "Гарант Энерго М" несанкционированно отобрали природный газ из газотранспортной системы общей стоимостью 370,65 млн грн.

Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, приближенному к депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам, которые и владели ТЭЦ. Их подозревают в завладении более 300 млн кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

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ЧП "Гарант Энерго М" принадлежало юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции). В 2019 году владельцами "Гарант Энерго М" были сначала Степан Долинский, потом Максим Зоборев, который владеет фирмой до сих пор.

По данным "Нафтогаза", под управлением компании "Гарант Энерго М" ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Раздел за прошлый отопительный сезон увеличили задолженность за использованный газ и услуги по его транспортировке на 400 млн грн.

"Гарант Энерго М" также более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону 2019/2020 годов. В связи с этим договор с управителем был расторгнут, а новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".