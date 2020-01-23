"Электротяжмаш" на грани остановки из-за отсутствия сырья и долгов по зарплате, - источник

Об этом сообщил источник на "Электротяжмаше", передает БизнесЦензор.

"У нас была маленькая задержка из-за материалов", - сказал собеседник.

Кроме этого, на "Электротяжмаше" возникла задолженность по зарплате, которая привела к однодневной забастовке работников литейного цеха.

"Обещают на этой неделе закрыть. Сегодня-завтра", - прокомментировал ситуацию сотрудник цеха.

Это первая невыплата аванса за последние 15 лет работы предприятия, утверждают работники. Общая задолженность по заработной плате на данный момент составляет 30 млн грн.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в конце декабря 2019 года глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко с просьбой вмешаться в ситуацию, так как у "Электротяжмаша" имеются долги за электроэнергию. Предприятие получило уведомление о возможном отключении от электроснабжения.

Напомним, 27 ноября по указанию Кабмина Фонд госимущества в лице заместителя главы Сергея Игнатовского уволил директора Дмитрия Костюка, прошедшего ранее конкурсный отбор в Минэкономразвития, и назначил исполняющим обязанности директора "Электротяжмаша" Виктора Бусько.

Бусько - депутат Запорожского горсовета от фракции "Оппозиционный блок".

От работы "Электротяжмаша" зависит выполнение контракта со вторым гигантом украинского машиностроения – харьковским АТ "Турбоатом". Между этими предприятиями и ПАО "Укргидроэнерго" в марте 2019 года подписан контракт на реконструкцию Кременчугской ГЭС.

Он выполняется за средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Срыв этого контракта предусматривает штраф в размере 120 млн грн.