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23.01.20 20:33

Власти Киева пообещали создать 200 новых парковок для велосипедов

Возле учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах города Киева установят парковочные велосипедные стойки. Всего планируется установить 681 парковочную велосипедную стойку на 204 площадках.

Власти Киева пообещали создать 200 новых парковок для велосипедов

Перечень площадок утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации №79, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Заказчиком определено КП "Киевтранспарксервис". Работы планируют выполнить в течение 2020 года.

В ведомстве отметили, что согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в городе Киев, среди типов велопарковок выбраны стойки для велосипедов, поскольку они рассчитаны для одного или двух велосипедов и являются оптимальным решением для кратковременного парковки.

Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств.

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