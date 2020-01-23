У сестры нового российского премьера нашли элитной недвижимости на миллиард рублей

Об этом сообщает Би-би-си, передает БизнесЦензор.

В частности, 49-летняя Наталия Стенина – сестра нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина владеет квартирой площадью более 170 кв. м в жилом комплексе Knightsbridge Private Park в элитном московском районе Хамовники в нескольких километрах от Кремля. Сейчас такая стоит около 180 млн рублей.

Кроме того, в 2014 году Стенина приобрела двухэтажный жилой дом стоимостью около 370 млн рублей в коттеджном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. Среди соседей Стениной – певцы Эмин Агаларов и Стас Михайлов.

Помимо собственности в Agalarov Estate, у Наталии Стениной есть дом площадью 740 кв. м в другом элитном районе Подмосковья – на Николиной горе, где находится и дом ее брата. По данным Росреестра, в 2009 году их сестре премьера подарил предприниматель Александр Удодов - ее партнер по ресторанному бизнесу.

В целом родственникам Мишустина на Николиной горе принадлежат 2,6 га земли на сумму в 1,5 млрд рублей. Из них 1,3 га – у сестры российского премьера. Стоимость ее активов в этой части Рублевки в современных ценах – около 350 млн рублей.

Таким образом, в сумме сестра Михаила Мишустина владеет жилой недвижимостью и землей на сумму примерно 900 млн рублей.

При этом у сестры российского премьера не было крупного бизнеса – с 2015 года ей принадлежали 25% ресторана на Тверском бульваре Москвы, который показывал убытки и закрылся в 2019 году. Ее муж Сергей до 2016 года возглавлял небольшую фирму из Подмосковья.

В то же время Стенина является членом ряда благотворительных организаций в сферах, которыми увлекается Мишустин.

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Как отмечает издание, в публичном реестре информации о собственнике недвижимости сестры премьера нет. В выписках из Росреестра на имя Стениной скрыто. Вместо нее указано "Российская Федерация".

Но в полученной журналистами закрытой базе Федеральной налоговой службы (ФНС), которую до последнего времени возглавлял Мишустин, все вышеуказанные квартиры и дома относится к налогооблагаемому имуществу Наталии Стениной.

Недвижимость чиновников или их родственников стали записывать на "Российскую Федерацию" в последнее время. Например, именно "Российская Федерация" была указана в качестве собственника участка главы "Роснефти" Игоря Сечина или особняков руководства ФСБ. Точно так же за "Российской Федерацией" скрыты нынешние владельцы загородного дома Михаила Мишустина в поселке Николина Гора на Рублевке. Скорее всего, сейчас он принадлежит детям премьера.

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении подать в отставку с занимаемой с 2012 года должности после анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным изменений в Конституцию о перераспределении полномочий органов власти.

Новым премьером по предложению Путина назнен глава ФНС Михаил Мишустин.