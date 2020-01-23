Власти США запретили выдавать инвестиционные визы гражданам Ирана

Об этом говорится в сообщении Службы, передает БизнесЦензор.

"Сегодня SCIS объявил, что в связи с прекращением действия Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1956 года с Ираном 3 октября 2018 года иранские граждане больше не имеют права участвовать в торгах по договору E-1 и E-2", - сказано в сообщении.

Классификации неиммиграционных виз E-1 и E-2 позволяют иностранцу, находящемуся в стране, в отношении которого действует договор, быть допущенным в Соединенные Штаты с целью участия в международной торговле или вложения значительного объема капитала в бизнес в США.

Неиммиграционные визы E-1 и E-2 основаны на торговых и инвестиционных договорах или специальном законодательстве, предусматривающем взаимное обращение с гражданами соответствующих стран. Следовательно, наличие соответствующего договора или разрешающего законодательства является пороговым требованием для выдачи визы E.

В связи с прекращением действия договора USCIS отправит уведомления пострадавшим заявителям, которые подали заявления после объявления Государственного департамента от 3 октября 2018 года.

Иранцы, в настоящее время имеющие и должным образом поддерживающие статус E-1 или E-2, могут оставаться в США до истечения срока их текущего статуса.

В январе 2017 года Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в США для граждан семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Судана и Сомали. В марте того же года въезд был разрешен жителям Ирака. В сентябре в новый миграционный указ добавили граждан КНДР и Чада (запрет отменен в апреле 2018 года) и венесуэльских чиновников.