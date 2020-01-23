Мининфраструктуры объявило конкурс на главу Администрации морских портов

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующее решение набсовет АМПУ принял 17 января, передает БизнесЦензор.

Потенциальные кандидаты на должности должны иметь значительный опыт (не менее 5 лет) управление крупными украинскими и международными компаниями на руководящих должностях, иметь безупречную деловую репутацию, а также владеть английским языком.

Новый глава АМПУ должен обеспечить корпоратизацию предприятия, обеспечить выход государства из сегмента стивидорной деятельности через механизм концессии или приватизации, а также обеспечить адвокацию замены действующих портовых сборов и тарифов на те, которые рассчитываются на основе "расходы+" или рыночной конъюнктуры.

Документы от кандидатов будут приниматься до 7 февраля.

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Как сообщалось, ранее исполняющий обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс заявил, что не будет подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность и прекратит работу в ведомстве.

Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ 27 декабря 2019 года осуществили обыски в помещениях АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски проходили в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных преференций иностранной компании.

В интервью БизнесЦензор министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что "есть много замечаний по АМПУ, где звучит фамилия нынешнего руководителя Райвиса Вецкаганса".

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в январе 2017 года.