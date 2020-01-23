Собственник крупнейшего производителя сахара покупает агрофирму на Львовщине

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

По данным Госреестра юрлиц, основателем ООО "Винал Агро" с уставным капиталом 185,2 млн грн указана кипрская компания "Марримор Холдингз Лимитед". Предприятие занимается выращиванием и хранением зерновых и бобовых культур.

Как сообщалось, принадлежащий Маткивскому "Радеховский сахар" по итогам 2018 года занял второе место по производству сахара в Украине с долей 18,4%.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Кто производит сахар в Украине