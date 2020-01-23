Суд арестовал бывшего заместителя главы "Укрбуда" по делу Микитася

Как сообщает пресс-служба суда, при условии внесения залога, подозреваемый будет обязан носить электронное средство контроля (браслет), передает БизнесЦензор.

На него также возложены дополнительные обязанности: прибывать по первому требованию детектива, прокурора или суда, не покидать Киев, а также сдать загранпаспорта.

Как уточнили в ВАКС, бывшего заместителя президента "Укрбуда" подозревают в пособничестве по завладению имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн. Подозреваемым по этому делу выступает бывший владелец "Укрбуда" и экс-нардеп Максим Микитась.

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что речь идет о Вячеславе Мармыше.

В свою очередь пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточнила, что прокуроры требовали установить для Мармыша залог в размере 77 млн грн. Поэтому прокуроры САП обжалуют решение следственного судьи в части размера залога.

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Как сообщалось, 2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн путем неравноценного обмене построенных для Нацгвардии квартир на более дешевые.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала 300 млн грн залога.

В мае 2019 года детективы НАБУ по этому же делу задержали командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.