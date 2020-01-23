Платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт ISO 20022, – НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития. Среди главных преимуществ использования международного стандарта ISO 20022 в платежной инфраструктуре Украины:
- гармонизация украинского платежного пространства с мировым;
- включение новых игроков платежного рынка и платежных инструментов, согласно второй платежной директивы ЕС (PSD2);
- введение новых и расширение функционального наполнения существующих платежных инструментов в пользу банков и их клиентов;
- реализация новых автоматизированных процессов, которые покрывают полный жизненный цикл платежей;
- повышение уровня обслуживания, эффективности и прозрачности платежей;
- расширение реквизитов платежей дополнительной информацией;
- усиление защиты информации.
"Стандарт ISO 20022 – это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы во время осуществления платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже. Соответственно, это удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки. Credit transfer, direct debit, различные информационные запросы, в том числе о состоянии счета, – все это мы сможем реализовать в отечественной платежной инфраструктуре в соответствии с формата ISO 20022", – пояснил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод.
В частности, планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Системе электронных платежей (СЭП) Национального банка произойдет до конца 2021 года. В будущем это позволит упростить взаимодействие между украинскими и международными платежными системами благодаря использованию понятных и общепринятых в мире стандартов. В среднесрочной перспективе в рамках перехода СЕП на стандарт ISO 20022 планируется также внедрение мгновенных платежей в системе.
Кроме того, в рамках проекта Национальный банк разрабатывает модели стандарта ISO 20022 для использования в платежной инфраструктуре Украины, а именно в таких направлениях:
- кредитовый перевод – перевод по инициативе плательщика;
- дебетовый перевод – перевод по инициативе получателя денежных средств/взыскателя;
- особые случаи и расследования – уточнение реквизитов, невозможность исполнения платежной инструкции, расследование в отношении платежа и тому подобное.
Сейчас Национальный банк завершает обработку направления, касающегося кредитового перевода. Разработаны материалы по этому вопросу размещены на сайте Национального банка для обсуждения с участниками рынка.
Учитывая план внедрения проекта, участники рынка уже могут начать планирование изменений в собственных внутренних и внешних системах.
ISO 20022 – международный стандарт и методология создания описаний бизнес-процессов, сопровождающихся обменом электронными финансовыми сообщениями, и проектирования схем и форматов этих сообщений. Его можно рассматривать как "финансовое эсперанто", универсальный язык взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков. Стандарт ISO 20022 был утвержден в 2004 году, и за несколько лет на основе его методологии было спроектировано 280 различных типов сообщений. Стандарт постоянно и активно развивается, представлены модели совершенствуются, отражая растущие потребности участников рынка.
Сейчас на его основе построены формализованные модели для таких финансовых операций:
- платежи и расчеты;
- операции с ценными бумагами;
- обслуживание торговых операций;
- банковские карты;
- операции на валютном рынке.