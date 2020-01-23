Объем выполненных строительных за год вырос на 20%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в декабре 2019 года объем выполненных стройработ возрос на 6,8% по сравнению с декабрем 2018 года, тогда как по сравнению с ноябрем 2019 года показатель увеличился на 33,9% (согласно сезонно скорректированным данным – сократился на 7,4%).

По данным Госстата, в 2019 году к 2018 году рост объема стройработ наблюдался во всех категориях строительства. В жилом строительстве рост составил 3% (в 2018 году к 2017 году – 0,9%), в нежилом – 27,4% (в 2018 году к 2017 году – 5,7%), в инженерном – 23,3% (в 2018 году к 2017 году – 13,6%).

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве.

По данным Госстата, наибольший рост указанного показателя наблюдался в Винницкой (на 76,3%, до 10,2 млрд грн), Черниговской (на 51,8%, до 1,8 млрд грн) и Николаевской (на 45,1%, до 4,2 млрд грн) областях.

Снижение объемов выполненных стройработ зафиксировано в Запорожской (на 7,6%, до 3,7 млрд грн) и Луганской (на 1,3%, до 0,6 млрд грн) областях.

В Киеве рост объемов стройработ в 2019 году увеличился 24% – до 41,2 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине в 2017 году к 2016 году по вновь уточненным данным составил 26,3%.