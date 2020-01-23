В сделке по продаже ИСД россиянам участвовали Бакай и Медведчук, – DW

Об этом стало известно во время судебного процесса в Лондонском арбитраже между бывшими владельцами ИСД, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

ИСД в процессе приватизации в девяностые годы создали бизнесмены Сергей Тарута и Виталий Гайдук. Впоследствии к ним присоединился третий партнер – россиянин Олег Мкртчан.

После кризиса 2008 года контрольный пакет акций ИСД в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли бывшего совладельца группы "Евраз" Александра Катунина. Кредитором выступил российский "Внешэкономбанк", набсовет которого в то время возглавлял Владимир Путин.

По мнению Таруты, номинальный владелец Катунин является ширмой, а настоящим владельцем является ВЭБ и таким образом российское государство.

Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и Мкртчан выкупили у третьего партнера – Виталия Гайдука – его 33,8% акций за $750 млн. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский ВЭБ.

Как стало известно в ходе разбирательства в Лондоне, считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей, за $2,7 млрд. В пересчете за акцию они получили в разы больше – россияне заплатили по миллиарду долларов за восемь процентов, которые продал каждый из них.

Спустя годі Гайдук узнал, сколько получили от россиян его бывшие партнеры и в 2016 году подал иск в Высокий суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана $1 миллиард компенсации.

Как стало известно из процесса в Лондоне, посредником в процессе продажи россиянам выступил бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай.

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Согласно конфиденциальному меморандуму, Тарута и Мкртчан обязались выплатить Бакаю высокую комиссию объемом в 8,2% от суммы продажи актива на счета офшорной компании в Белизе. Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Москве. В итоге за свою успешную лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Бакай получил $225 млн.

Тарута подтвердил, что комиссия была действительно выплачена на счет белизского офшора, однако не смог назвать его конечного бенефициара.

При этом оказалось, что в переговорах о будущем ИСД кроме Бакая тогда участвовал и кум Путина Виктор Медведчук. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в "Меморандуме о взаимопонимании" закрепили за собой опцион на приобретение 10% акций ИСД.

"Были договоренности, что ВЭБ будет давать кредиты на развитие компании, и с этим были связаны ожидания роста. Но когда они увидели, что этого не произошло, им это уже было абсолютно неинтересно", – отметил Тарута.

Как сообщалось, в 2017 году бывшего руководителя Государственного управления делами Украины, экс-главу НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая задерживали в Москве по обвинению в хищении $12 млн. В отябре того же года Арбитражный суд Московской области признал Бакая банкротом.

В августе 2019 года Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.