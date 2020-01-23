Бюджет получил от пошлин на российское топливо 155 миллионов, – Герус

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус, который в июле 2019 года инициировал введение пошлин, передает БизнесЦензор.

"154 676 453 грн. - сумма уплаченной спецпошлины за 2019 года, которая была введена с 1 августа 2019 года на импорт сжиженного газа из РФ и на импорт дизеля из РФ трубопроводным транспортом. Соответствующие ставки спецпошлины составляют 4% и 3,75%. С одной стороны, это не является критически большой суммой для бюджета, но с другой стороны за такие деньги можно построить примерно 500 детских площадок", - написал Герус.

Он подчеркнул, что основной эффект, который был достигнут введением спецпошлин - это диверсификация источников поставок.

По словам Геруса, после введения пошлин доля дизеля из РФ сократилась почти вдвое - с 44% до 25,5%.

"Теперь Россия не сможет "тренировать" Украину запретами или невыдачами разрешений на поставки дизеля - мы легко возьмем ресурс из других источников", - отметил Герус.

Также, по его словам, цены на АЗС с момента ввведенням спецпошлин снизились.

Герус отметил, чт диверсификация рынка существенно улучшилась - большую часть импорта из РФ заместили поставки из стран Европы.

"По моим оценкам, размер уплаченной спецпошлины в 2020 году приблизится к 0,5 млрд грн", - резюмировал Герус.