БизнесЦензор

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23.01.20 16:59

Глава "Укрпошты" получит за год 22 миллиона зарплаты

Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский ежемесячно получает 1 410 306,3 грн. Всего в 2020 году ему планируют выплатить более 22 млн грн.

Глава "Укрпошты" получит за год 22 миллиона зарплаты

Об єтом сообщает Суспильне, передает БизнесЦензор.

"Согласно утвержденному финансовому плану АО "Укрпошта" на 2020 год, плановые показатели фонда оплаты труда руководителя на год составляют 22 402 тыс. грн, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463,3 грн, среднемесячные расходы на премирование - 693 843 грн", - сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в ответ на запрос.

Глава Укрпошты получит за год 22 миллиона зарплаты 01

Таким образом его заработок в месяц составляет 1 410 306,3 грн.

По состоянию на январь 2020 "Укрпошту" возглавляет Игорь Смелянский. Как подчеркнули в Мининфраструктуры, по уставу компании, условия контракта с генеральным директором и размер его вознаграждения утверждает наблюдательный совет.

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