Операции с криптовалютами попадут под финмониторинг, – Маркарова

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя принятие обновленного закона о финансовом мониторинге, который вступит в силу с 28 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Согласно обновленному закону, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами. В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, перевода электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой", – сообщила Маркарова.

По словам министра, теперь биржи, обменники, банки или другие компании, которые осуществляют платежи в криптовалюте, будут обязаны проверять такие операции на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте и собирать подробную информацию о клиенте. Клиент в свою очередь должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

"Если такая операция будет казаться подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу. Все это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем", – пояснила глава Минфина.

По словам Маркаровой, Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследование источников происхождения криптоактивов и направлений их использования.

"То есть служба расследует операции с криптой, и есть уже немало успешных кейсов, которые были представлены в том числе на международном уровне", – отметила глава Минфина.

Министр уточнила, что приостанавливать такие операции сейчас невозможно, но возможно блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы.

"Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований", – сказала Маркарова.

Глава Минфина уточнила, что каждый раз проверять одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой нет необходимости.

"Клиенту один раз нужно будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут", – пояснила Маркарова.

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Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря 2019 года приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а президент Владимир Зеленский в конце декабря подписал документ.

Согласно пояснительной записке к документу, закон направлен на определение механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, законом применен риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проверке клиентов и увеличена пороговая сумма операций, попадающая под обязательный финмониторинг, до 400 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн.).