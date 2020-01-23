Европейский центробанк анонсировал пересмотр денежно-кредитной политики (обновлено)

Депозитная ставка осталась на уровне минус 0,50%, основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике – 0,0%, ставка экстренного кредитования для банков – 0,25%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

ЕЦБ также подтвердил обещание сохранять ставки на рекордно низком уровне или даже снизить их, а также продолжать скупку облигаций в объеме 20 миллиардов евро в месяц, пока инфляция в еврозоне не начнет возвращаться к ориентиру около 2%.

В то же время регулятор сообщил, что совет управляющих решил запустить пересмотр стратегии денежно-кредитной политики. В частности, ЕЦБ пересмотрит целевой показатель инфляции и инструменты денежно-кредитной политики, чтобы отразить изменение экономических условий со времен финансового кризиса.

Позднее в четверг на пресс-конференции новая глава ЕЦБ Кристин Лагард уточнила, что пересмотр, скорее всего, займет около года.

Лагард отказалась комментировать, какие корректировки ориентира инфляции может поддержать, подчеркнув, что ЕЦБ будет придерживаться текущей стратегии до принятия новой.

Лагард отметила, что риски для роста в еврозоне все еще смещены в сторону понижения, однако теперь менее выражены благодаря ослаблению неопределенности вокруг международной торговли.

Она добавила, что поступающие данные соответствуют базовому сценарию ЕЦБ о продолжающемся, но умеренном росте экономики еврозоны, хотя слабый производственный сектор продолжает его тормозить.