В Deutsche Bahn прокомментировали заявление Гончарука об управлении "Укрзализныцей"

Об этом говорится в ответе национального немецкого оператора железнодорожных перевозок на запрос Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

"DB Engineering&Consulting, инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктурным, мобильным и транспортным проектам, будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в предпринимательских и технических вопросах", – говорится в ответе пресс-службы концерна.

Как отмечается в сообщении, соответствующий предварительный договор действительно был накануне подписан в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В немецкой компании подтвердили, что в начале февраля 2020 года отвечающий за инфраструктурные проекты член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) и представитель правительства Украины подпишут в Киеве протокол о взаимопонимании.

"В нем будут зафиксированы детали сотрудничества", – заявила пресс-служба Deutsche Bahn.

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Как сообщалось, накануне Министерство инфраструктуры Украины пописало меморандум с оператором железных дорог Германии компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО "Укрзализныця", сообщив, что в феврале украинская и немецкая компании подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в дальнейшем власти Украины хотят передать "Укрзализныцю" в упраление Deutsche Bahn AG на 10 лет.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что на данном этапе планируется привлечь топ-менеджеров Deutsche Bahn для сотрудничества и развития АО "Укрзализныця" в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.