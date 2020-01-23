Суд установил фиктивность Gofer Mining, которая атаковала золотодобывающую Avellana Gold

Об этом сообщают "Экономические новости", передает БизнесЦензор.

"Предложение инвестора сводилась к намерениям в будущем, без подтверждения любыми доказательствами наличия достаточных активов (средств), реализации будущего плана санации. Спорное постановление содержит условия перехода корпоративных прав и прав собственности на активы, которые, согласно вышеперечисленным доказательствам уничтожено, а о достаточности остатков таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности и соответственно реализации процедуры санации, анализ не проводился", - говорится в решении суда.

Западный апелляционный хозяйственный суд признал незаконным и отменил решение о санации (восстановление) обанкротившегося добывающего предприятия "Закарпатполиметаллы".

Инициатором санации выступала компания Gofer Mining PLC, которая публично называла себя инвестором. Суд показал несостоятельность Gofer Mining PLC к восстановлению предприятия "Закарпатполиметаллы" и добычк ценных металлов на Мужиевском месторождении в Закарпатской области.

Процедура санации является экономически необоснованной и способна лишь затягивать судебные дела. Компания "Закарпатполиметаллы", которую после 11 лет банкротства, пытались восстановить рейдеры, не имеет никаких материальных активов для восстановления производственной деятельности. Мишенью был американский инвестор и "Карпатская рудная компания", входящая в его структуру.

Еще в мае прошлого года комитет кредиторов обанкротившегося ООО "Закарпатполиметаллы" во главе с Дмитрием Зайцевым приняло решение о введении процедуры санации и привлечения якобы нового иностранного инвестора - компании Gofer Mining PLC.

Директором Gofer Mining PLC является Александр Маштепа, которого журналисты ранее назвали рейдером столичного универмага "Украина".

По данным британского открытого реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, оказался связанным с компанией Cengart Financial Inc, которая путем создания фиктивных долгов привела ООО "Закарпатполиметаллы" к банкротству.

Еще один компаньон, председатель комитета кредиторов ООО "Закарпатполиметаллы" Дмитрий Зайцев, также находится в базе сайта "Миротворец", где его обвиняют рейдерство, сепаратизм и отмывания денег.

Компания Gofer Mining PLC, которая якобы является кредитором ООО "Закарпатполиметаллы", была зарегистрирована 12 апреля 2019 примерно в одно время с несколькими связанными компаниями - Gofer Energy PLC и Gofer Wealth PLC.

Специальное разрешение на пользование недрами, которое принадлежало ООО "Закарпатполиметаллы", в 2008 году аннулировано, а компания объявлена банкротом. С тех пор не было никаких действий для восстановления предприятия.

Новое специальное разрешение на пользование недрами Мужиевского месторождения в 2012 году получила ЗАО "Карпатская рудная компания". В 2016 году компанию приобрел инвестор Avellana Gold, который построил новую обогатительную фабрику и ликвидирует экологические последствия в регионе от хозяйственной деятельности предыдущих предприятий, работавших на месторождении.

Avellana Gold - международная инвестиционная компания, имеющая опыт разработки месторождений полезных ископаемых в Восточной Европе и многих странах мира, инвестирует в Мужиевское месторождение полиметаллических руд на Закарпатье с 2016 года. Общий плановый объем инвестиций в проект - $140 млн.