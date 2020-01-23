Китай изолирует город с 11 миллионами жителей из-за вспышки нового вируса

Власти Уханя сообщили в китайских СМИ, что остановят транспортное сообщение, а также полеты из города с 10 часов утра по местному времени в четверг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Однако местные СМИ сообщили, что некоторые авиакомпании продолжали работать после истечения крайнего срока.

Представители органов здравоохранения опасаются, что скорость передачи инфекции увеличится, поскольку сотни миллионов китайцев отправятся в поездки по стране и за рубеж во время недельных каникул в связи с празднованием Нового года по лунному календарю в субботу.

Предполагается, что ранее неизвестный штамм вируса появился в конце прошлого года в результате незаконной торговли дикими животными на рынке в Ухане в центре КНР.

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Случаи заболевания впоследствии были зафиксированы в других крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Гонконг, а также в ряде других стран, в том числе в США, вызвав страхи о распространении инфекции по всему миру.

Число умерших от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, выросло до 17 в четверг при 571 подтвержденных случаях заболевания, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Из восьми зарегистрированных случаев в других странах мира Таиланд подтвердил четыре, а Япония, Южная Корея, Тайвань и США – по одному.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в четверг решит, объявлять ли вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией.

Как отмечает агентство, угроза глобальной эпидемии вызвала аналогии со вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома – так называемой атипичной пневмонии – в 2002-2003 году, также начавшейся в Китае. Правительство Китая на этот раз регулярно предоставляет обновленную информацию, чтобы избежать паники в преддверии праздников.