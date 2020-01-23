"Укрзализныця" продлит контракт с WOG на питание в поездах до конца марта (обновлено)

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

В то же время "Укрзализныця" обратится к текущему поставщику услуг питания в скоростных поездах – WOG Cafe – с предложением пролонгировать соглашение до завершения отбора нового поставщика и заключения с ним соглашения, но не дольше, чем до 31 марта 2020 года.

За это время представители рабочей группы должны провести консультации с участниками последнего конкурса и рассмотреть их предложения.

"С учетом этой работы, "Украинской железнодорожной скоростной компанией" будет рекомендована одна компания с лучшим предложением для пассажиров и самыми выгодными условиями сотрудничества для государственного перевозчика. Ключевым критерием отбора будет качество и стоимость питания для клиентов "Укрзализныци", – отмечается в сообщении.