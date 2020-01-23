ГПЗКУ планирует закупить 200 тысяч тонн зерна в рамках весенней программы

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПЗКУ сообщает БизнесЦензор.

В рамках программы планируется дополнительно закупить 150-200 тыс. тонн зерна.

Прием заявок на поставку зерна урожая-2020 будет открыто с 14 февраля, подписание новых форвардных договоров начнется со второй половины марта, после проведения проверок финансового состояния производителей.

В этом году ГПЗКУ увеличит количество филиалов, задействованных в форвардной программе – до 49 отделений (20 регионов Украины).

В рамках программы закупки зерна урожая 2020 госкорпорация заключает договоры на поставку пшеницы 2 и 3 класса, ячменя 3 класса, ржи 1 и 2 класса, кукурузы 3 класса.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.