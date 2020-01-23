Кабмин получит полномочия устанавливать налоговые льготы для инвесторов, – Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы примем спецзакон, который предоставит правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов – от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры", – заявил премьер.

Глава правительства также напомнил анонсированные накануне президентом Владимиром Зеленским предложения для иностранных инвестров.

"Если инвестор покупает предприятие стоимостью от $10 млн, то получит "налоговые каникулы" – освобождение от налога на прибыль на период до 5 лет. Добавьте сюда возврат инвестиций в модернизацию за 2-5 лет – и это очень привлекательное предложение!", – добавил Гончарук

Кроме того, каждый крупный инвестор, который вложит более $100 млн в Украине, получит прямые гарантии от правительства.

"Во-вторых, мы предоставим особые условия для тех инвесторов, которые участвуют в приватизации. В-третьих, мы создадим специальный международный арбитраж – он пригодится для решения меньших инвестиционных требований (около $10 млн и ниже), которые в противном случае были бы чрезмерно дорогими для того, чтобы быть переданными в арбитраж", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, накануне в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал пакет предложений для иностранных инвесторов.

В том числе президент пообещал пятилетние налоговые каникулы для инвесторов, которые приобретут объекты приватизации на сумму $10 млн и больше, персонального "опекуна" и договор по английскому праву с правительством для инвесторов на сумму от $100 млн, а также создание специального арбитража в Украине.