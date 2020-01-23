Клиенты "Днепропетровскгаза" будут платить за доставку газа отдельно

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаза" сообщает БизнесЦензор.

24 декабря 2019 г. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года стоимость услуги по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставлена отдельным платежом.

"Потребители газа АО "Днепропетровскгаз" уже в январе получат два счета: оплата за газ одной компании, а за его доставку - другой. Таким образом, потребители газа смогут увидеть, кому и за какие услуги они платят деньги. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны", - сообщает "Днепропетровскгаз".

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Газовый год - это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается так: сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на тариф на доставку.

Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года. Действующий тариф на распределение (доставку) для АО "Днепропетровскгаз" с 1 января 2020 года составляет 1,25 грн. (с НДС).

"Потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал или полгода. Таким образом они уменьшат свои расходы на комиссии при проведении платежей. Это актуально для потребителей с газовой плитой или плитой и колонкой, которые потребляют мало газа. Зато для потребителей, которые используют много газа - свои преимущества. Потребители, которые используют большую часть газа зимой, смогут снизить нагрузку на семейный бюджет", - сообщает компания.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 27% потребителей платят в отопительный сезон более 2000 гривен в месяц за потребленный газ. Благодаря, новой системе тарифов, они смогут уменьшить расходы.

"Ведь стоимость доставки газа, они будут платить в течение года равными частями", - говорится в сообщении.