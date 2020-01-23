Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы сообщает БизнесЦензор.

"По оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

Госпотребслужба заявляет, что Украина в соответствии с международными обязательствами на опережение сообщила международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.

"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительные договоренности, данное решение ЕС стало неожиданным для украинской стороны", – сообщает Госпотребслужба.

В пресс-службе крупнейшего украинского экспортера курятины в страны ЕС – агрохолиднга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) подтвердили, что после обращения Гендирекции по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС 22 января органы ветеринарной медицины Украины не могут выдавать сертификаты на импорт птицы в ЕС.

"На сегодня, 23 января 2020 года, предприятия группы МХП по производству птицы, которые являются сертифицированными в страны ЕС, прекратили свой экспорт в эти страны", – сказано в сообщении.

В МХП подчеркивают, что все производственные мощности компании продолжают работать в обычном режиме, и начали предпринимать необходимые шаги согласно стратегии диверсификации экспортных продаж.

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Как сообщалось, Госпродпотребслужба 18 января зарегистрировала вспышку птичьего гриппа на ЧП "Хутор" (Бугаков Немировского района Винницкой обл.). По предварительным данным, на ЧП "Хутор" по состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тыс. голов птицы (яичное направление).

По оперативным данным на 23 января вся содержащаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлены гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ. С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование.

Ранее вспышки птичьего гриппа становились основанием для введения рядом стран запрета на импорт курятины и яиц из Украины.

МХП – крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине. Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.