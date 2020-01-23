Китайские биржи упали на 3% из-за новостей о вспышке коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сводный фондовый индекс Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 снизился на 3,1%. Shanghai Composite потерял 2,8%, Shenzhen Composite - 3,5%.

Японский Nikkei 225 упал почти на 1%, более широкий Topix - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi опустился на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае выросло до 617. 17 заболевших умерли, все они проживали в провинции Хубэй. Столица этой провинции Ухань считается точкой, откуда начала распространяться инфекция.

Вирус вызывает пневмонию. Установлено, что он передается от человека к человеку. Как заявил 22 января зампредседателя Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, есть риск, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем. Генетики предположили, что вирус мог перейти к человеку от ядовитых змей - китайской кобры или южнокитайского многополосого крайта.

С 23 января приостановлено все транспортное сообщение с Уханем, в черте города будет ограничено движение транспорта.