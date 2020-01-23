Мининфраструктуры привлечет менеджмент Deutsche Bahn в качестве советников "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, у Deutsche Bahn колосальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта... Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", – сказал министр в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе.

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по двум направлениям: развитию пассажирских и грузовых перевозок.

"Инфраструктура – составляющая, которая всегда в собственности государства. Пассажирские и грузовые перевозки – да, но тут отдельный сценарий. Об этом слишком рано говорить", - отметил Криклий.

Кроме того, он также добавил, что стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал страны.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука, заявил, что в планах отдать в управление национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG АО "Укрзализныця" на 10 лет.

22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул при этом Гончарук, меморандум "не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также подчеркнул, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге страны и реализации ее логистического потенциала.

При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в Твиттер Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо того Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.