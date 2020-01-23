Фонд гарантирования вновь выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фондасообщает БизнесЦензор.

Начальная цена – 733,25 млн грн.

Как писал БизнесЦензор, аукцион по продаже стадиона "Черноморец" (Одесса) и прав требования по кредитам 40 юридических лиц 15 января 2020 года завершился безрезультатно из-за отсутствия участников

Ранее эти активы выставлялись на продажу 13 раз за полтора года – сначала в системе "Prozorro.Продажи", а затем – на иностранных площадках, однако так и не были выкуплены. Стартовая цена комплекса зданий стадиона "Черноморец" составила 1,13 млрд грн. Стоимость с того времени упала почти на 40% из-за отсутствия спроса на этот актив.

По словам экспертов рынка, актив привлекает внимание инвесторов, однако пока никто не решился его купить. Как показывает практика, чтобы стать полноценным владельцем такого актива, покупателю придется потратить много времени, усилий и средств, пройти через череду судов. Это существенно влияет на спрос и снижает цену актива.

Следующий аукцион по продаже пула активов – одесского стадиона "Черноморец" и прав требования по кредитам 40 юрлиц – состоится в конце января-начале февраля 2020 года на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN), с целью привлечь как можно больше участников торгов, в том числе иностранных инвесторов.