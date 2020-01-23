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23.01.20 11:27

Суд признал банкротом скандального поставщика топлива "Трейд Коммодити"

21 января Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Трейд Коммодити" и открыл ликвидационную процедуру (дело №904/1693/19).

Суд признал банкротом скандального поставщика топлива "Трейд Коммодити"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

17 января 2019 года Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Днепропетровской области, которым в рамках дела о признании банкротом "Трейд Коммодити" был утвержден реестр требований кредиторов, в т.ч. признано требования фискалов к должнику только на 24,6 млн грн (6 очередь) и отклонены требования на 500,6 млн грн.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, сумма налоговой задолженности ООО "Трейд Коммодити" на 500,6 млн грн "на время принятия обжалуемого решения является несогласованной, а потому подлежит отклонению".

Ранее Хозсуд Днепропетровской области признал требования ПАО "Центрэнерго" на 335,94 млн грн (6 очередь) и ООО "Глобус" - на 548,8 млн грн (4 очередь), а также отдельно внес в реестр требований кредиторов Regionala Investiciju Banka, которые обеспечены залогом на сумму 297,3 млн грн.

Следственное управление финансовых расследований ГФС подозревает компании из орбиты "Трейд Коммодити" в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн.

Как сообщалось, группа "Трейд Коммодити" стала активным участником государственных тендеров в начале 2016 года . По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива для Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – для "Укрзализныци" (в 2017 году – 50%).

В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити". Все чиновники были отпущены из-под стражи и продолжили работу в министерстве.

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

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