Правительство может отдать "Укрзализныцю" в управление Deutsche bahn

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук в четверг утром на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария), организованном Фондом Виктора Пинчука.

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Позже на брифинге в кулуарах "Украинского завтрака" премьер уточнил, что соответствующее соглашение с DB будет подписано уже "в первых числах февраля".

"Стороны согласились, что будут оценивать возможность и целесообразность дальнейших шагов в направлении углубления сотрудничества, включая дальнейшее подписание соответствующими сторонами двустороннего соглашения о стратегическим партнерстве", – говорится в меморандуме, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо того Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.

Как писал БизнесЦензор, Министерство инфраструктуры Украины пописало меморандум с оператором железных дорог Германии компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО "Укрзализныця", в феврале украинская и немецкая компании подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве.