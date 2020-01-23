Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции за 2019 год

Об этом со ссылкой на пресс-службу Transparency International сообщает БизнесЦензор.

Согласно рейтингу, за 2019 год Украина получила 30 баллов и заняла 126-е место среди 180 стран и территорий. В 2018 году Украина занимала с 32 баллами 120-е место среди 180 стран.,

"Несмотря на президентские и парламентские выборы 2019 года, которые привели к переменам в Украине, политическая власть остается сосредоточенной в руках президента и его политической партии, что ставит под угрозу систему сдержек и противовесов", - сообщает Transparency International.

Организация указывает, что коррупция может быть эффективно решена только в том случае, если политические лидеры отдают приоритет общественным интересам и подают пример для прозрачности.

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).

"Индекс восприятия коррупции" представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции).