Украина разместила облигации на 1,25 миллиарда евро по рекордно низкой ставке

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины сообщает БизнесЦензор.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых", - сообщает Министерство финансов.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.

"Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета", - сообщает Минфин.

Министр финансов Оксана Маркарова назвала ставку по облигациям самой низкой в истории Украины.

"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны, по ставке 4,375%, собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - сказала Маркарова.

Как сообщалось, в июне 2019 года Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.