Итоги недели: Евробонды, первые концессионеры и Deutsche Bahn в степях Украины

ФИНАНСЫ

Украина разместила евробонды на 1,25 миллиарда евро по рекордно низкой ставке

Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд евро со сроком погашения в 2030 году под рекордно низкие проценты – 4,375% годовых, сообщило Министерство финансов. Заявки подали больше 350 инвесторов со всего мира на общую сумму 7 млрд евро.

Нацбанк вложил 84% международных резервов в ценные бумаги

На начало года $21,31 млрд или 84% средств международных резервов было вложено в ценные бумаги с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США), сообщили в НБУ. 76,7% резервов размещено в активах, номинированных в долларах США, 10,6% – в евро.

Минфин снизил ставки по трехлетним облигациям в гривне до 10% годовых

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 6,3 млрд грн. При этом ставки по гривневым облигациям сроком обращения от 6 месяцев до 3 лет сгруппировались в диапазоне 10,01-10,04% годовых.

По итогам размещения портфель облигаций ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 24 января вырос до нового рекордного уровня в 121,63 млрд грн.

Банки закрыли 500 отделений за год

В частности, крупнейшая в стране сеть отделений государственного "Ощадбанка" сократилась за год на 303 отделения, "Приватбанк" закрыл 93 филиала.

Нацбанк назвал самые популярные банкноты среди фальшивомонетчиков

По итогам 2019 года на 1 млн штук настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 2,5 шт., а в 2017 году – 3,6 штук.

Как сообщили в НБУ, чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.

Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка"

Верховный Суд решил, что для взыскания долга по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Нацбанк обязан в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам на сумму около 8 млрд грн – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Нацбанк отменил требование ставить подпись на чеках при обмене валют

Нацбанк отменил необходимость проставлять на расчетных документах при обмене валют подписи кассира и клиента, оттиск штампа. НБУ также урегулировал использование при обменных операциях нового вида регистратора расчетных операций (РРО) – программного.

НБУ обязал банки раскрывать полную стоимость потребительского кредита

Нацбанк обязал банки раскрывать полную стоимость потребительского кредита, включая стоимость страховых и налоговых платежей, услуг нотариусов, государственных регистраторов, сборы на обязательное государственное пенсионное страхование и другие платежи.

МАКРОЭКОНОМИКА

Промышленное производство вернулось к падению после 3 лет роста, – Госстат

Промышленное производство в Украине в 2019 году сократилось на 1,2%, по сравнению с 2018 годом, сообщил Госстат. В последние месяцы падение ускорилось до 7,5-7,7%. Напомним, в 2016-2018 годах промпроизводство росло.

Оборот розничной торговли за год вырос на 10,5%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли в 2019 году увеличился на 10,5% по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах. Наибольший рост оборота розничной торговли зафиксирован в Киевской (на 20%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (16%) областях.

ВЛАСТЬ

Зеленский анонсировал специальные условия для иностранных инвесторов

Выступая на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персонального "опекуна" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.

В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше

По результатам электронной переписи, постоянное население Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляло 37,29 млн человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. В том числе население Киева оценили в 3,7 млн человек.

Зеленский подписал закон о запуске льготных кредитов для малого бизнеса

Президент подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% годовых для микро- и малого бизнеса.

В свою очередь Кабинет министров на заседании 24 января принял два постановления для запуска программы льготных кредитов с 1 февраля. По предварительным оценкам, участие в программе смогут принять около 50 тысяч заемщиков.

Кабмин назначил главой Госаудитслужбы руководителя департамента Минфина

Кабинет министров назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, который до последнего времени занимал должность директора Департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Министерства финансов.

Кабмин назначил главой Одесского припортового завода собственника ресторанов "Два гуся"

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу. В последние несколько лет он занимал должность и.о. директора ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Синица также является собственником четырех компаний и владеет торговой маркой "Два Гуся". На сайте одноименной сети ресторанов он также указан председателем правления.

Кабмин назначил нового главу Государственного космического агентства

Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова. Он известен, как одесский предприниматель, создатель фабрики 3D-печати Kwambio и учредитель издательства электронных учебников "Гутенбергз".

ЭНЕРГЕТИКА

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши, сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон. Это стало возможным благодаря заключению нового контракта на транзит российского газа по европейским правилам. Ожидается, что в ближайшее время виртуальный реверс начнется из Словакии и Венгрии.

"Газпром" объявил об отмене ареста активов в Европе по просьбе "Нафтогаза"

По просьбе "Нафтогаза" с активов российского "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры. Как пояснили в "Нафтогазе", от исков отказались после того, как "Газпром" выплатил $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

После этого российские СМИ сообщили о возвращении "Газпрома" на рынок евробондов, который был закрыт для российской компании из-за действий "Нафтогаза".

Частный исполнитель арестовал имущество и счета "Укртрансгаза"

Частный исполнитель в январе 2020 года арестовал все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах по делу о взыскании средств в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" на основании решения арбитража еще от 2007 года.

"Укртранснафта" завершила вытеснение грязной российской нефти

"Укртранснафта" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода "Дружба". С мая 2019 года российская "Транснефть" выплатила украинской компании за загрязненеие нефти 4,34 млн евро компенсации.

Госпредприятие "Энергорынок" подало в суд заявление о банкротстве

Госпредприятие "Энергорынок" обратилось в Хозсуд Киева с заявлением о банкротстве, но суд вернул его, указав на выявленные в документе недостатки. После запуска рынка электроэнергии "Энергорынок" должен был урегулировать сложившиеся ранее многомиллиардные долги между потребителями и производителями электроэнергии.

Заводы Коломойского и "Нафтогаза" требуют введения пошлин на российское топливо

"Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" призвали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ввести спецпошлины по ставке 8,46% на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа. Компании Коломойского лоббируют выгодные для себя условия работы еще с лета прошлого года.

Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину, – Лукашенко

Беларусь будет стремиться ограничить поставки нефти из России до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Азербайджанская Socar в свою очередь сообщила, что обсуждает в качестве одного из вариантов для поставок нефти в Беларусь использование нефтепровода "Одесса-Броды".

ТРАНСПОРТ

Кабмин определил победителя конкурса на концессию Херсонского порта

По результатам концессионного конкурса Херсонского морского порта его победителем определено ООО "Рисоил-Херсон". Группа "Рисойл" создана в 2000 году, является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и побочных продуктов переработки подсолнечника из Украины.

В конкурсе на концессию порта "Ольвия" победила катарская компания

Победителем концессионного конкурса в морском порту "Ольвия" стала компания QTerminals. Катарская компания пообещала вложить в развитие порта 3,4 млрд грн в течение 5 лет, сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн.

"Укрзализныця" подпишет договор о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn

Министерство инфраструктуры пописало меморандум с Deutsche Bahn о развитии АО "Укрзализныця".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что о продаже или аренде имущества "Укрзализныци" речь не идет, но в дальнейшем власти Украины хотят передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn на 10 лет.

В самой Deutsche Bahn заявили, что не планируют брать "Укрзализныцю" в управление, однако немецкие специалисты готовы предоставлять украинской компании консультации и поддержку в коммерческих и технических вопросах.

Позднее Гончарук уточнил, что "Укрзализныця" и Deutsche Bahn 5 февраля подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое, по словам премьера, "может быть наполнено многими смыслами".

"Укрзализныця" получила 2,5 миллиарда прибыли

По предварительным подсчетам, по итогам 2019 года прибыль "Укрзализныци" составила 2,5-3 млрд грн, сообщил руководитель компании Евгений Кравцов. Финплан предполагал получение компанией чистой прибыли в 2019 году в размере 4,52 млрд грн.

Порт "Пивденный" установил рекорд грузооборота за 41 год существования

За 2019 год на причалах портовых операторов морского порта "Пивденный" было обработано 53,9 млн тонн грузов, что на 26,1% превышает показатель 2018 года и является абсолютным рекордом грузооборота за 41 год существования порта, сообщила администрация предприятия.

В Украине запустили онлайн-регистрацию пользователя автотранспорта

В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". Она позволяет собственнику авто указать одно лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством. Сервис должен помочь в связи с запуском системы штрафов по фото- и видеофиксации.

АГРАРИИ

Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины

Европейский союз приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из птицы из Украины после обнаружения вспышки куриного гриппа в Винницкой области. Яйца и яичная продукция под данные ограничения пока что не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году в ЕС направлялось около 30% всего экспорта группы.

Украина исчерпала годовую квоту на беспошлинные поставки меда в ЕС за 10 дней

По состоянию на 10 января украинские компании полностью использовали тарифную квоту на беспошлинные поставки меда в ЕС, которая в 2020 году увеличена до 6 тысяч тонн. За этот же период на 67% исчерпаны квоты на виноградный и яблочный соки, на 28% – на сахар, на 25% – на мясо птицы.

20 заводов "Укрспирта" оказались не способны производить спирт, – Минэкономики

Из 35 заводов, которые входят в состав концерна "Укрспирт" и должны быть переданы на приватизацию, 20 предприятий не могут производить спирт по техническим причинам, сообщили в Минэкономики. Пищевой спирт сейчас производит только 3 завода, еще один возобновил производство водки.

КОРПОРАЦИИ

В сделке по продаже ИСД россиянам участвовали Бакай и Медведчук

В организации сделки по продаже холдинга "Индустриальный союз Донбасса" российскому "Внешэкономбанку" за $2,7 млрд участвовали бывший руководитель "ДУСи" (в 2003-2004 годах) Игорь Бакай и Виктор Медведчук – глава Администрации Леонида Кучмы и кум Владимира Путина.

Об этом стало известно из материалов спора между бывшими владельцами ИСД в суде Лондона. Офшору Бакая после сделки перечислисли $225 млн, учтена ли в этой сумме доля Медведчука – неизвестно.

Суд признал банкротом скандального поставщика топлива "Трейд Коммодити"

Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Трейд Коммодити" и открыл ликвидационную процедуру. Компания была одним из крупнейшим поставщиков топлива для армии и железной дороги, она фигурирует в расследовании НАБУ о завышении цен на дизтопливо для Минобороны на 149 млн грн в 2016 году.

В то же аффилированные с группой "Трейд Коммодити" компании продолжают оставаться крупнейшими поставщиками топлива для Минобороны и "Укрзализныци".

Так, компании из группы "Трейд Коммодити" в 2019 году выиграли тендеры Минобороны на 80,9 тыс. тонн топлива, но нарушили сроки по пяти из семи контрактов, поставив 57,41 тыс. тонн и выполнив обязательства только на 71%.

КОРРУПЦИЯ\РАССЛЕДОВАНИЯ

Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции

Согласно рейтингу "Индекс восприятия коррупции" за 2019 год организации Transparency International, Украина опустилась со 120 на 126 место среди 180 стран и территорий. Лидерами рейтинга являются Дания и Новая Зеландия.

Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины

Пограничники сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке выехать из Украины экс-президента компании "Укрбуд", бывшего нардепа Максима Микитася.

Адвокаты экс-депутаты утверждают, что следователь отпустил подозреваемого по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии на 4 дня на лечение в Великобританию. После этого на Микитася надели электронный браслет и изъяли у него загранпаспорт.

Гендиректор "Борисполя" Рябикин планирует стройку на заповедном острове в Киеве

Кооператив, который контролирует бывший замглавы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко, а ныне гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, собирается застроить Жуков остров в Киеве, выяснили журналисты Bihus.Info. Речь идет об участках площадью 15 га, которые достались фирме Рябикина бесплатно в 2010 году.