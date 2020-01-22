СБУ заподозрила Черниговскую ТЭЦ в поставках угля с оккупированного Донбасса

Об этом говорится в определении Деснянского районного суда Чернигова от 2 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно материалам суда, СБУ начала досудебное расследование против ООО "Фирма Технова" 9 октября 2019 года.

По версии следствия, компания с января по октябрь прошлого года закупала через белорусские предприятия уголь, добытый на временно оккупированной территории, хотя в таможенных декларациях страной происхождения угля была указана Россия.

"Импортируемый уголь добывается на неподконтрольной территории Украины и транзитом через Российскую Федерацию и Республику Беларусь ввозится на территорию Украины. Денежные средства от указанной противоправной деятельности направляются на поддержку незаконных вооруженных формирований, действующих на Востоке Украины", – говорится в материалах суда.

Следователь СБУ со ссылкой на данные Черниговской таможни, отмечает, что за десять месяцев 2019 года "Технова" оформила 269 таможенных деклараций на импорт угля из Беларуси.

В связи с этим СБУ направило ООО "Фирма Технова" запрос для получения заверенных копий документов, на основании которых осуществлялись поставки и таможенное оформление угля из Беларуси, однако ответа от компании следователи не получили.

В связи с этим суд удовлетворил ходатайства СБУ и обязал компанию предоставить спецслужбе сертификат о происхождении импортного угля, договор об его поставках угля и другие запрашиваемые документы.

Согласно данным госреестра юридических лиц, ООО "Технова" принадлежит бизнесмену и бывшему народному депутату Анатолию Шкрибляку, ему также принадлежит ООО "Фирма ТехНова" (Дарницкая ТЭЦ в Киеве).

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Как сообщал БизнесЦензор, согласно статистике Белстата, белорусский экспорт каменного угля в Украину в 2018 году вырос за год в 980 раз, антрацита – в 340 раз.

Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита, помимо бурого угля (общий объем – около 150 миллионов тонн).

По данным ГФС, Украина в 2018 году увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,1% по сравнению с 2017 годом – до 21,39 млн тонн на сумму $3,04 млрд.

При этом из России поступил уголь на $1,82 млрд (доля в импорте – 60,02%), США – на $907,17 млн (29,89%), Канады – на $162,55 млн (5,36%), других стран – на $143,94 млн (4,74%).

В августе 2018 года в белорусских СМИ высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь из оккупированного Донбасса. Основным потребителем этого угля называли Польшу.