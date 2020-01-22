Порт "Пивденный" установил рекорд грузооборота за 41 год существования

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на администрацию порта "Пивденный", передает БизнесЦензор.

"Это был, безусловно, рекордный год. И мы рады рассказать об этом широкой общественности, поскольку исторические рекорды - весомое событие. Порт "Пивденный" - лидер среди украинских морских портов и ежегодно подтверждает свой статус", - отметил начальник администрации морского порта Максим Широков на сегодняшней пресс-конференции.

В номенклатуре грузов преобладает продукция ГМК и АПК. Так, за отчетный период было обработано 26806,9 тыс. тонн железной руды, 4329,6 тыс. тон угля, зерна - 10998,2 тыс. тонн. В 2019 году выросли показатели перегрузки руды, зерновых и контейнеров.

В разрезе стивидорных компаний грузооборот распределился следующим образом: на причалах группы терминалов ООО ТИС было обработано 33 178 тыс. тонн грузов, ГП МТП Южный - 15152,3 тыс. тонн, ОАО "ОПЗ" - 2902,4 тыс. тонн, ООО "Бориваж" - 1864,1 тыс. тонн и другие портовые операторы - 766,2 тыс. тонн грузов.

В течение прошлого года у причалов порта "Пивденный" было обработано 1043 (+6,3%) судна, из них 127 (+80%) - типа Capesizе.

В акватории порта работает 16 портовых операторов: 13 частных и 3 государственных, штат которых составляет 18 тыс. работников. Акватория порта занимает 4820 га, на которых расположены 29 причалов.

По итогам 2019 года морские порты Украины увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования. Годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тонн. По словам руководителя администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса контейнерные перевозки преодолели 10-летний максимум - 1 млн TEU. Сразу три порта - "Пивденный", "Николаев" и "Ольвия" - вышли на максимальный объем перевалки с момента своего основания.