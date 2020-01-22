"Центрэнерго" могут выставить на продажу вместе с шахтой "Краснолиманская", – ФГИ

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Сенниченко в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это вариант. Мы действительно обсуждаем это с правительством. Моя задача – организовать прозрачный аукцион. Но для того, чтобы он был организован вовремя и синхронизовано мы общаемся с Министерством энергетики и экологии, Министерством экономики, премьер-министром для того, чтобы выбрать правильную политику по части энергоактивов, в том числе таких активов, как ТЭЦы и облэнерго", – сказал Сенниченко, отвечая на соответствующий вопрос о возможности такого объединения.

Сенниченко при этом добавил, что приватизация таких объектов как "Краснолиманская" должна рассматриваться в контексте реформы всей угледобывающей отрасли.

Кроме того, комментируя в целом процесс подготовки к приватизации крупных объектов, глава ФГИ выразил надежду, что в апреле-мае будет объявлен аукцион по гостинице "Днепр".

"Мы говорим о ряде объектов hotel hospitality, среди них – и "Днепр", и "Президент-отель". "Днепр" имеет лучшую готовность к выводу его на аукцион. Надеемся, что где-то в апреле-мае мы объявим аукцион. По "Президент-отелю" – мы работаем над его подготовкой к удачной приватизации. Следующим я ставлю на ОГХК. Есть к ней предварительный интерес от международных компаний – австралийских, японских, тех, которые в этой цепочке добавленной стоимости работают с титаном", – добавил Сенниченко.