Власти Киевской области инициируют изъятие земли под Большую кольцевую дорогу

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"БКАД – это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков в государственную собственность под строительство ВКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы. Мы будем лоббировать решение этого вопроса, ведь речь идет о глобальном прогрессе инфраструктуры региона, новых рабочих местах и привлечении инвестиций", – отметил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.

Внесение изменений в нормативно-правовые документы должно произойти как можно быстрее, сообщают в КОГА, где на этой неделе состоялось совещание по активизации и путей реализации проекта.

"Благодаря БКАД будет упрощено сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, через которые будет проходить трасса. Реализация этого амбициозного проекта обеспечит создание до 30 тыс. рабочих мест на период строительства БКАД и развитие придорожной инфраструктуры", – сообщил заместитель председателя КОГА Андрей Лисовик.

Также отмечается, что строительство БКАД положительно повлияет на сохранение улично-дорожной сети Киева, что не рассчитана на значительные весовые нагрузки и требует значительных финансовых затрат на ее восстановление.

"Имеем все основания считать, что БКАД, работа над которой началась в далеком 2005 году, сдвинется с места. О проблемах и ходе работ будем информировать", – добавил Чернышов.