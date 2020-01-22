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22.01.20 18:07

Глава МВФ ждет выполнения условий для выделения нового кредита для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, однако ожидает выполнения всех необходимых шагов фонд для вынесения на утверждение Советом директоров новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Глава МВФ ждет выполнения условий для выделения нового кредита для Украины

Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", – сказал Георгиева.

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Как сообщалось, в Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по новой программе в первом квартале 2020 года, а источник в правительстве сообщил, что ожидает голосования по этому вопросу в феврале.

7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

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