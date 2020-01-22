Мининфраструктуры отказалось от передачи в концессию аэропорта в Запорожье

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в кулуарах форума в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запорожье" (аэропорт, – ред.) – это коммунальное предприятие. Мы не можем навязать им свою политику, мы можем предложить, показать, как это может работать. Если будет воля местной власти – они это поддержат. Если нет – у нас останется понимание, какие кейсы мы сможем предложить региональным аэропортам", – сказал Криклий.

По словам министра, сейчас ведомство только изучает возможность сдачи в концессию четырех аэропортов: "Херсон", "Запорожье", "Львов" и "Черновцы".

"Мы рассматриваем четыре аэропорта под сдачу в концессию. Это не означает, что они будут сданы в концессию все – мы хотим понять, что мы должны требовать и какие опции получать от инвестора при вхождении его в эти проекты", – пояснил Криклий.

По словам министра, Мининфраструктуры специально отбирало различные по форматам и объемам пассажиропотока объекты, чтобы получить как можно более разностороннюю информацию.

Криклий также отметил, что передача аэропорта в концессию никоим образом не будет означать массовых увольнений работников, поскольку в условиях концессии предусматриваются гарантии для персонала.

Читайте также: Кабмин определил победителя конкурса на концессию Херсонского порта (обновлено)

Как сообщалось, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что новый терминал Международного аэропорта "Запорожье" построен на средства запорожской общины и власти города будут настаивать на его сохранении в коммунальной собственности.

Напомним, Львовский горсовет 31 октября 2019 года принял обращение в адрес правительства и Мининфраструктуры с просьбой не принимать решения о концессии аэропорта, предложив в качестве альтернативы передать аэропорт из государственной формы собственности в коммунальную.

При этом мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что Львовский аэропорт является одним из самых эффективных в стране, обеспечив за последний год прирост пассажиропотока на 41% и получив 128 млн грн чистой прибыли.

Напомним, аэропорт "Львов" является одним из самых современных в Украине – в 2012 году он был полностью реконструирован на средства госбюджета в рамках подготовки к "Евро 2012". В аэропорту обновили и удлинили полосу, построили новый перрон и терминал.