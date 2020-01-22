Промышленное производство вернулось к падению после 3 лет роста, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

В том числе производство в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года, в перерабатывающей – сократилось на 2%, а в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – упало на 4,1%.

При этом в декабре 2019 года падение промышленного производства в годичном измерении ускорилось до 7,7%, по сравнению с 7,5% в ноябре. С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в декабре составил 8,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в декабре сократилось на 1,7%, а с сезонной коррекцией – на 1,1%.

Согласно данным статистического ведомства, в декабре 2019 года к декабрю 2018 года без учета коррекции на эффект календарных дней спад производства в добывающей промышленности и разработке карьеров составил 8,5%, в переработке – 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 15,7%.

Как сообщалось, падение промышленного производства в годовом выражении ускорилось в ноябре 2019 года до 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Рост промпроизводства в Украине в 2017 году составил 0,4%, в 2016 году – 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.