Металлургические предприятия нарастили производство после окончания ремонтов

Об этом сообщается в информации ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины со ссылкой на протокол балансового совещания объединения предприятий "Укрметаллургпром" по итогам работы в декабре и в целом за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом отмечается, что метпредприятиями в декабре произведено чугуна 1,61 млн тонн, или 115,5% относительно ноября 2019 года, стали 1,56 млн тонн (117,8%), проката 1,43 млн тонн (115,3%). Кроме того, в декабре предприятиями ГМК произведено: железорудного концентрата 5,25 млн тонн, или 101,4% к ноябрю 2019 года, агломерата - 2,47 млн тонн (110,8%), окатышей - 1,51 млн тонн (097,6%), кокса - 0,77 млн тонн (103,2%), труб – 63,6 тыс. тонн (83,8%), метизной продукции – 16 тыс. тонн (96,4%).

"Увеличение объемов производства чугуна, стали и проката в декабре по отношению к предыдущему месяцу было обусловлено введением в работу основных металлургических агрегатов на ряде предприятий отрасли после капитальных ремонтов и из резерва", – констатируется в информации.

На совещании отмечалось, что ГМК Украины завершил 2019 год в состоянии глубокого кризиса, которому способствовал ряд факторов, обусловленных ситуацией, как на внешних, так и на внутреннем рынках. Это, прежде всего, снижение мировых цен на металлопродукцию, повышение тарифов на грузоперевозки, передачу электроэнергии, транспортировку природного газа.

В целом в 2019 году предприятиями ГМК Украины произведено железорудного концентрата 63,08 млн тонн, или 105% к 2018 году, агломерата – 30,91 млн тонн (98%), окатышей – 20,76 млн тонн (97%), чугуна – 20,06 млн тонн (97,6%), стали - 20,85 млн тонн (98,8%), проката 18,20 млн тонн (99,1%), кокса – 10,06 млн тонн (92,9%), трубной продукции – 1,005 млн тонн (91,2%), метизной продукции – 187,9 тыс. тонн (100,5%), поставлено лома – 3,01 млн тонн (90)%.

По состоянию на 15 января 2020 года в эксплуатации находились 16 из 21 доменных печей (76,2%) (пять доменных печей находятся в длительной консервации – не работают более года), восемь из девяти мартеновский печей (89%), конвертеров 11 из 16 (68,8%), электропечей пять из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 15 (100%).