Украина исчерпала годовую квоту на беспошлинные поставки меда в ЕС за 10 дней

Об этом сообщает созданный при поддержке ЕС Евроинтеграционный портал, передает БизнесЦензор.

Также украинские предприятия уже использовали 72% квоты на беспошлинные поставки солода и пшеничной клейковины, на 67% – на виноградный и яблочный соки, на 28% – на сахар, на 25% – на мясо птицы и полуфабрикаты из мягкой мяса птицы, на 20% – на яйца.

С начала 2020 года украинские экспортеры используют возможности 19 из 40 тарифных квот в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Тарифные квоты позволяют украинским производителям экспортировать продукцию в страны Евросоюза по льготной или нулевой ставке пошлины. При поставках сверх квот нужно платить пошлину в полном объеме.

Всего на этот год Евросоюз увеличил квоты для 18 сельскохозяйственных позиций. Среди них - мясо птицы (с 19,2 тыс. тонн до 20 тыс. тонн) и яйца (с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн).

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Как сообщалось, по данным ГФС, за 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала 49,73 тыс. тонн меда на суму $90,7 млн.

Основными покупателями украинского меда стали Германия – более чем на $20 млн (удельный вес – 22,8%), Польша – на $18,9 млн (удельный вес –20,8%) и Бельгия – $10,7 млн (11,8%).