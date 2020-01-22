GM представила свой первый беспилотный электромобиль. ВИДЕО

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Cruise Origin представляет собой электрический минивэн, в салоне которого нет ничего, кроме двух трехместных сидений для пассажиров, расположенных друг напротив друга. Производством Origin займется GM, а использоваться они будут в рамках собственного сервиса такси Cruise. Автомобили компании будут развозить пассажиров, выстраивая маршрут исходя из запросов пользователей в мобильном приложении.

Во время презентации генеральный директор Cruise Дэн Амман заявил, что поездка на таком беспилотном электромобиле будет дешевле, чем на такси, управляемом человеком, или личном транспорте. В ближайшее время компания опубликует план его серийного производства.

"Много раз людям показывали концепты авто, но штука в том, что они могут стать реальностью, а могут и не стать. Это же полностью спроектированный автомобиль, который готовится к производству", - сказал Амман.

Когда именно электромобили Cruise смогут обслуживать пассажиров, не известно. Законы США пока не разрешают использовать автомобили без руля и педалей на общественных дорогах.