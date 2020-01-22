"Укртранснафта" завершила вытеснение грязной российской нефти

Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов Украины, передает БизнесЦензор.

"Во время вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлоридов "Укртранснафта" ежедневно вместе с международной сюрвейерской компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья", – сообщают в компании.

"Укртранснафта" отмечает, что с момента попадания в нефтепроводу "Дружба" некачественной российской нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья, чтобы обезопасить себя от возможного повторения подобных случаев в будущем.

В частности, со своей стороны "Укртранснафта" перешла к обмену информацией о качестве нефти с белорусской, словацкой и венгерской сторонами в автоматическом режиме. Кроме этого, компания обустроила на ЛПДС "Броды" специализированную лабораторию международного образца, оборудование которой, в частности, позволяет оперативно определять концентрацию хлорорганики в нефти.

В компании также сообщили, что в течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" российская "Транснефть" резервировала производственные мощности "Укртранснафты" и выплатила украинской компании 4,34 млн евро компенсации за предоставление этой услуги в период с мая 2019 года по январь 2020 года.

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Как сообщалось, "Укртранснафта" и российская "Транснефть" 3 декабря заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которым его действие продлено на десять лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

В мае-ноябре российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 4,17 млн евро. В то же время в компании отмечали, что эта сумма неокончательная.