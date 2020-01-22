ФГИ хочет получить полномочия отменять решения о приватизации

Соответствующая норма заложена в разработанном Фондом законопроекте, сообщил его глава Дмитрий Сенниченко в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы разработали комплексный законопроект, направленный на развязывание некоторых таких узлов: например, касательно непосредственно ФГИ, который, по текущему законодательству, не может отменить решение о приватизации. "Плюс" более четкий менеджмент и координация в рамках ФГИ", – сказал Сенниченко.

Он добавил, что законопроектом также предлагается ряд изменений в закон о приватизации, касающиеся советника.

"Не всегда работа советника должна заключаться только в аудите. Нужно предусмотреть ту интеллектуальную часть – помощь в реструктуризации, например. Это та большая работа, которая требует специальных навыков глобальных инвестбанков, которые могут помочь очистить объекты от старых плохих долгов", – добавил глава ФГИ.