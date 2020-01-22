"Воля" повысит тарифы на интернет и телевидение с 1 февраля

Об сообщили в компании, изменение тарифов произойдет у абонентов всей сети покрытия "Воли" на территории Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Кроме повышения абонентской платы компания также оптимизирует линейку тарифов.

Как сообщает "Воля", пересмотр тарифов связан с повышением украинскими медиагруппами цен на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения более чем в 2 раза.

"Мы закупаем контент у крупнейших медиагрупп Украины: "Интер", StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и "1 + 1". Это владельцы более двадцати самых популярных телеканалов: "Интер", НТН, К1, К2, МЕГА, "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм", СТБ, ICTV, "Новый", М1, М2, Вот, "Украина", НЛО ТВ, "Индиго TV", 1+1, 2+2, ТЕТ, "Плюсплюс" и другие", – отмечают в компании.

Провайдер указывает, что рост цены для абонентов является закономерным следствием такого решения.

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"Воля" уже опубликовала у себя на сайте обновленный прейскурант цен, действительный с 1 февраля. В обновленных тарифах шире список каналов (но не всегда), больше Гб на мобильную связь партнера – lifecell, но и цены тоже выше в среднем на несколько десятков гривен.

Например, "Київ: Інтернет всюди(200)" + "Кіно" до 31 января стоит 199 грн, а с 1 февраля название нового пакета – "Інтернет всюди(200)" + "Кіно(2 пристрої) special". Его стоимость – 239 грн. Количество доступных каналов не меняется – 45.