Зеленский призвал Cargill увеличить инвестиции в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи, передает БизнесЦензор.

Зеленский отметил, что в Украине запускается земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

"Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники", – подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Зеленский рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области.

"В декабре 2019 года Кабинет министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

"Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые пребывают в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", – отметил глава государства.

Макленнан в свою очередь напомнил, что компания Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и подчеркнул, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Макленнан также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года компания MV Cargo официально запустила новый зерновой терминал мощностью 5 млн тонн зерновых в год в порту "Пивденный" в рамках совместного с компанией Cargill (США) проекта при финансовой поддержке Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC).

Cargill Inc. – крупнейшая мировая частная компания, инвестирующая в пищевое производство. Компания работает в 68 странах мира, занимается продажей зерна, масла, сахара, других продуктов. Кроме того, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции.