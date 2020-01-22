БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
22.01.20 20:19

В аэропорту "Львов" изменится терминал прибытия внутренних рейсов

С 1 февраля 2020 года прилеты внутренних рейсов в международном аэропорту "Львов" будут осуществляться к зданию старого терминала "1", при этом вылеты будут происходить из международного терминала "А".

В аэропорту "Львов" изменится терминал прибытия внутренних рейсов

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Информируем, что с 1 февраля прилеты внутренних рейсов будут происходить в здании старого терминала "1" (отлеты будут совершаться из международного терминала "А")", - сказано в сообщении.

Такие изменения связаны с реконструкцией системы обработки багажа "Прилет" международного терминала "А".

"Мы хотим увеличить длину багажной ленты, а соответственно пропускной способности каруселей внутренних и международных рейсов, что позволит нам улучшить работу аэропорта "Львов" в часы пиковой нагрузки", - добавили в аэропорту.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100