"Новая почта" планирует вложить в развитие $100 миллионов

Об этом сообщил сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк в Facebook, передает БизнесЦензор.

"$100 млн инвестиций в развитие "Новой почты" мы запланировали на 2020 год. Для нас это беспрецедентная сумма, но надо же когда-то начинать. Я уже говорил, что "Новая почта" до сих пор не развивалась, а только тренировалась. Сейчас мы стартуем!", - написал Поперешнюк.

Он рассказал, что в этом году будет запущена вторая очередь КITа (Киевский инновационный центр), что повысит мощность до 50 (с перспективой до 60) тыс. посылок в час.

Также в планах - построить четыре больших инновационных центра в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове с автоматизированной сортировочной системой. Мощности каждого составят до 20 тыс. посылок в час. Также будете построены, обновлены и оснащены современным оборудованием десятки других терминалов в городах Украины.

"Планируем построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов. Модернизируем наши отделения и внедрим новое оборудование, чтобы обеспечить клиентам совершенный сервис и скорость обслуживания. Планируем закупить скутеры, пикапы, бусы и междугородние контейнеры", - добавил Поперешнюк.

В то же время, он отметил. что большая часть инвестиций пойдет на IТ и развитие мобильных сервисов.