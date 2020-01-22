Япония хочет ограничить покупку земель иностранцами

Об этом сообщает Nikkei, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По данным издания, власти страны хотят запретить иностранцам приобретать землю в районе военных баз, атомных электростанций и других важных государственных объектов. Соответствующий законопроект должен быть подготовлен к 2021 году.

В настоящий момент в Японии нет никаких ограничений на приобретение недвижимости или земельных участков иностранными компаниями или гражданами. В результате, как показало расследование Министерства обороны, зарубежные покупатели зачастую приобретают участки в районе стратегически важных объектов, что создает угрозу национальной безопасности.

Власти Японии обеспокоены тем, что земельные участки могут приобретаться иностранными разведывательными службами для установки там аппаратуры для слежки. Как отмечает издание, введение ограничений прежде всего направлено против китайских юридических лиц, которые могут тесно сотрудничать с правительством Китая.