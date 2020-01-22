На приватизацию передали 305 госпредприятий

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий совместно с представителями Фонда государственного имущества Украины провел селекторное совещание с руководителями аграрных государственных предприятий.

Участники обсудили текущую деятельность предприятий, их инвентаризацию, паи и подготовку предприятий к аукциону. На сегодня 305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.

"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут вывести их на эффективную деятельность. Задача Фонда госимущества – подготовить всю необходимую документацию по каждому из предприятий для прозрачной продажи на электронных торгах", – подчеркнул Высоцкий.